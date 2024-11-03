Baba Emhez: Oğlum Sivil Kaptan, Kaçırılmasını Kınıyorum

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İsrail ordusu tarafından kaçırılan Lübnanlı İmad Emhez'in babası Fadıl Emhez, oğlunun siyasi gruplarla hiçbir bağlantısının olmadığını belirterek, Uluslararası Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL), güvenli bir şekilde geri getirilmesi için yardım istedi.

Baba Emhez, yerel basında yayımlanan mektubunda, oğlunun sivil bir kaptan olduğunu ve Batrun'da Mirsati Deniz Bilimleri Enstitüsünde kursa gittiğini anlattı.

Oğlunun aldığı bu kursun "ilk olmadığını, 2013 yılından bu yana aynı enstitüde birçok kursa katıldığını" aktaran Emhez, "İmad ??genellikle hayvan veya araba taşıyan sivil gemilerde çalışıyor. Zamanının çoğunu denizde geçiriyor. Partilerle bağlantısı yok ve siyasete karışmaz." açıklamasında bulundu.

Pasaportları, telefon hatlarıyla ilgili medyada çıkan ve yayınlanan fotoğraflara ilişkin Emhez, oğlunun eşi, çocukları ve annesiyle iletişim kurmak için her ülkeden hat almasının normal olduğunu ifade etti.

İmad'ın ??evli ve 3 çocuk babası olduğunu, ailesinin geçimini sağladığını aktaran baba Emhez, Uluslararası Kızılhaç ve UNIFIL güçlerinden "İmad?'ın ailesine ve sevdiklerine güvenli bir şekilde geri dönmesi için kaçıranlarla iletişim kurmalarını" istedi.

İsrail güçlerinin, denizden çıkarma yaparak bir Lübnanlıyı kaçırdığı belirtilmişti

Lübnan resmi ajansı NNA, 2 Kasım'da, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen güçlerin" 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığını ve Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak, botla bölgeden ayrıldığını aktarmıştı.

Betrun bölgesine denizden çıkarma yapan güçlerin İsrailli olduğunu belirten yerel basın, kaçırılan Lübnanlının ise İmad Emhez olduğunu yazmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, kaçırılma olayıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı vermişti.

İsrail, kaçırılan kişinin "Hizbullah'ta askeri yetkili ve Lübnan ordusunda deniz subayı" olduğunu iddia ederken, Hizbullah konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in kaçırılan kişinin "subay" olduğu yönündeki iddialarını redderek, söz konusu kişinin sivil bir deniz kaptanı olduğunu vurguladı.

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