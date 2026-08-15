Baba Mirası Arıcılığı Sürdürüyor - Son Dakika
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Baba Mirası Arıcılığı Sürdürüyor

Baba Mirası Arıcılığı Sürdürüyor
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Milas'ta Kubilay Balat, babasından miras arıcılığı devam ettirerek ailesine destek oluyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan gezgin arıcı Kubilay Balat (30), babasından miras kalan arıcılığı sürdürerek ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Balat, arıcılıkla çocukken babasına yardım ederek tanıştı.

Babasının 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından arıcılığı bırakmayan Balat, baba mirası mesleği sürdürerek ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Balat, AA muhabirine, arıcılığa çocukluğundan bu yana meraklı olduğunu, babasıyla Ankara'ya gezgin arıcı olarak gittiğini söyledi.

Babasının yaklaşık 20 yıl arıcılık yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini belirten Balat, "O rahmetli olunca biz devam ettiriyoruz. Arılar bana babamdan miras. Ben de arıcılığı devam ettirmek istiyorum elimden geldiği kadar." dedi.

Balat, 23 Nisan'da Lalapaşa'nın Uzunbayır köyüne 250 kovan arıyla karaçalı balı almak için geldiklerini, daha sonra ayçiçeği balı için kovanları merkeze taşıdıklarını dile getirdi.

Bu yıl orta seviyede verim elde ettiklerini belirten Balat, Edirne'nin ardından çam balı almak için memlekete döneceklerini ifade etti.

"Çocuklarım da bu işi yapsın isterim"

Balat, sabah erken kalkıp arıların uçuşunu ve bal getirip getirmediklerini kontrol ettiklerini, bal sağımı döneminde yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Arıların, tozlaşmaya büyük katkı sağladığını vurgulayan Balat, çiftçilerin arıların uçuş saatlerinde ilaçlama yapmaması gerektiğini ifade etti.

Eşi ve çocuklarıyla minibüslerinde konakladıklarını söyleyen Balat, "Kullandığımız minibüs dahil her şeyi tıra yükleyip memleketimize döneceğiz. Arıları buradan memlekete götürürken akşam hava karardığında kovanları kapatıp yükleme yapıyoruz. Sabah 09.00 gibi arıları açmak şartıyla yolculuk yapıyoruz. Saat 09.00'u geçerse kovandan çıkamayan arılarımız çatlar, ziyan olur. Böyle zorlu bir süreç geçiriyor, zamanla yarışıyoruz. Bu meslekle çoluğumun çocuğumun geleceğini karşılamak istiyorum. Çocuklarım da bu işi yapsın isterim." diye konuştu.

"Halimden memnunum"

Cevriye Balat da gezgin arıcılık yapmaktan memnun olduğunu söyledi.

Bu işi başkalarına da tavsiye ettiğini belirten Balat, "Herkes bu işi beğenmiyor ama ben beğeniyorum, sürdürmeyi de düşünüyoruz. Beğenmeyenler şartların zorluğundan beğenmiyor. Evden ayrısın, evdeki kadar rahat değilsin ama ben halimden memnunum. Sonuç olarak ailecek bir aradayız." dedi.

Balat, gezginci arıcı olarak günlük işlerin ev ortamına göre zorlu olduğunu, çamaşır ve bulaşıkları elde yıkamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Milas, Muğla, Miras, Balat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Mirası Arıcılığı Sürdürüyor - Son Dakika

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