Baba Nezih Çinkitaş Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba Nezih Çinkitaş Cezaevine Gönderildi

22.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hande Çinkitaş'ın cinayetiyle ilgili müebbet cezası onanan baba Nezih Çinkitaş, tutuklandı.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında verilen müebbet hapis cezası onanan baba Nezih Çinkitaş cezaevine gönderildi.

Hakkında verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Çinkitaş, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın üzerlerine atılı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmişti.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını hukuka uygun bulmamıştı.

Daire, Nezih Çinkitaş'ın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, daha sonra sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları dikkate alınarak ceza müebbet hapse çevrilmişti.

Üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkındaki beraat kararının ise devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Nezih Çinkitaş Cezaevine Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:47:45. #7.13#
SON DAKİKA: Baba Nezih Çinkitaş Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.