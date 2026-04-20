Baba Oğlunu Tüfekle Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir baba, oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Değincek Mahallesi'nde K.İ. ile oğlu E.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ, yanında bulunan tüfekle oğlu E.İ'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.İ, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

K.İ, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.