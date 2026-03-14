14.03.2026 12:12
Dr. Necmettin Bilici ve oğlu Dr. Ulaş Bilici, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte çalışıyor.

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Necmettin Bilici, tıp fakültesinden mezun olan oğlu Dr. Ulaş Bilici ile artık aynı hastanede çalışıyor. Hastanenin Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev alan Ulaş Bilici, "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici" dedi.

Vanlı olan ve 2006 yılından bu yana Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Van'da görev yapan Dr. Necmettin Bilici'nin oğlu Ulaş Bilici de babasının izinden giderek tıp eğitimi aldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ulaş Bilici, memleketine dönerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev aldı. Böylece baba-oğul aynı hastanede hizmet vermeye başladı.

'TARİF EDİLMESİ ZOR BİR DUYGU'

Dr. Necmettin Bilici, "Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Uzun yıllardır Van'da görev yapıyorum. Oğlum Dr. Ulaş Bilici, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketine hizmet etmek için Van'a geldi. Van'daki hastanemizin kardiyoloji kliniği de oldukça güçlü. Onun burada kalması bizi çok mutlu etti. Aynı ortamda çalışmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Bazen yemekhanede karşılaşıyoruz, bu bile insana büyük bir gurur veriyor" dedi.

'HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ'

Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan Dr. Ulaş Bilici ise "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici, hayalini kurduğum bir şeydi. Babam ben küçükken hastanede çok sıkı çalışırdı. Ben de hep orda, onunla olmayı hayal ederdim. O yüzden mutluyum, gururluyum. Babam küçüklükten bu yana en büyük rol modelimdi. Her şeyi babam gibi yapmak istiyordum. Doktor olmamda da bunun büyük bir etkisi var. Aynı zamanda babam da doktor olmamı çok isterdi. Çocukluğumdan itibaren stetoskopla geziyordum. Babamın bu mesleği seçmemde büyük etkisi var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:10:58. #7.12#
