Baba Olmanın Gölgesinde Hapis

AYDIN'da hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdem Taşyapı (18), ilk çocuğunun dünyaya geldiği gün yakalanıp, cezaevine gönderildi. Polislerin yeni doğan kızını görmesine izin verdiği Taşyapı, "Geçmişimiz kötü olabilir ama baba olduk, bundan sonra düzeleceğiz" dedi.

Aydın'da hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Erdem Taşyapı, Orta Mahalledeki evine geldiği sırada, çevrede önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Taşyapı, bugün 'Meral' ismini verdikleri kızının dünyaya geldiğini belirtip, cezaevine gitmeden önce bebeğini görmek istediğini söyledi. Polis ekipleri, Taşyapı'nın bu isteğini geri çevirmeyip, çocuğunu görmesine izin verdi.

Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkışta gazetecilerin "Çocuğunun doğduğu gün cezaevine gidiyorsun neler düşünüyorsun" sorusuna Taşyapı, "Kötü bir duygu. Çocuğumu gördüm. Polis memuru abilerim yardımcı oldu. Allah razı olsun kendilerinden. Geçmişimiz kötü olabilir ama baba olduk bundan sonra düzeleceğiz" dedi. Taşyapı, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,