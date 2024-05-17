Baba ve oğul avukatlar, müvekkillerinin hukuk mücadelesinde birlikte yol alıyor - Son Dakika
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Baba ve oğul avukatlar, müvekkillerinin hukuk mücadelesinde birlikte yol alıyor

Baba ve oğul avukatlar, müvekkillerinin hukuk mücadelesinde birlikte yol alıyor

Bir avukatlık mesleğini 42 yıldır sürdüren baba ile onun yolundan giderek 8 yıl önce avukat olan oğlu, müvekkillerinin hukuk mücadelesi için adliye koridorlarını birlikte arşınlıyor. Baba, mesleğin zorluklarını bildiği için oğluna teşekkür ederken, oğul da babasıyla güzel bir iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

17.05.2024 13:08
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Avukatlık mesleğini 42 yıldır sürdüren baba ile onun yolundan giderek 8 yıl önce avukat olan oğlu, müvekkillerinin hukuk mücadelesi için adliye koridorlarını birlikte arşınlıyor.

Kayseri Barosu'nun dün düzenlediği törende plaketle onurlandırılan Avukat Aksebzeci, AA muhabirine, 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini ve bir yıl sonra da avukat olarak mesleğe adım attığını söyledi.

Geçmişte ailede yaşanan hak arama sıkıntılarının mesleği seçmesinde belirleyici olduğunu belirten Aksebzeci, şöyle konuştu:

"Büyük oğlum mesleğin zorluğunu gördü, avukatlığı istemedi. Bilgisayar mühendisi oldu. Küçük oğlum Ahmet, benim mesleğimi seçti. Birlikte çalışıyoruz. Daha ziyade ben Ahmet'e danışmanlık ediyorum. Meslekte 42 yılı geride bıraktım. Aldığım plaketi eşim hak etti. İster istemez iş hayatı eve de yansıyor. Üzüntülü günlerimizde, sevinçli günlerimizde hep yanımızda durdu. Bana bir avukat, bir bilgisayar mühendisi iki evlat yetiştirdi. Gurur duyuyorum."

Mesleğin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını vurgulayan Aksebzeci, yükünün altına giren oğluna teşekkür etti.

Avukat Ahmet Aksebzeci (32) ise mesleği baba oğul 8 yıldır severek yaptıklarını dile getirdi.

Baba mesleğini neden tercih ettiğini anlatan Aksebzeci, "Küçükken babamın yanına giderdim. Daktilonun tıkırdama seslerinin altında bu mesleği öğrendim. O zaman bilgisayar veya akıllı cihazlar yoktu. Mesleğin zorluğunu biliyordum. Lisede sayısal derslerim iyiydi. Bu yönde tercih yapacakken, babamın yönlendirmesiyle hukuk fakültesini okudum. Babam çok hoşgörülüdür. Önce işçi işveren, sonra ortak konumuna geldim. Yeri geldi arkadaş oldum. Çok güzel bir iş birliğimiz var." dedi.

Kaynak: AA

Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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