Baba ve Oğul Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba ve Oğul Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl Hapis Cezası Aldı

06.07.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da husumetli kişiyi ağır yaralayan baba-oğul, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli oldukları kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğluna, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa K. ve oğlu Ramazan K. katıldı.

Müşteki Mithat D. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, taraflar arasında öncesine dayalı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve 13 Ağustos 2025'te müşteki Mithat D'nin, sanıkların Koza Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikletle geçtiği sırada müştekiyi durdurup tartıştıklarını belirtti.

Savcı, taraflar arasında çıkan kavgada sanıkların 5 bıçak darbesiyle Mithat D'yi ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtıklarını bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Mustafa K. ve Ramazan K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mustafa K. savunmasında, Mithat D'nin kendisine küfrettiğini iddia ederek, "Evimizin önünden motosikletle geçerken bize küfretti, daha sonra bize saldırdı. Olayda kendimizi korumaya çalıştık. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Ramazan K. de suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mithat D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve Oğul Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı

09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 09:56:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Baba ve Oğul Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.