Baba ve Oğul Botan Çayı'nda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba ve Oğul Botan Çayı'nda Hayatını Kaybetti

Baba ve Oğul Botan Çayı\'nda Hayatını Kaybetti
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Siirt'te çaya düşen oğlunu kurtaran baba da akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Siirt'te çaya düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki oğlu F.S'yi kurtarmak için suya atlayan baba Ö.S'nin (48) bulunması için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışmada Ö.S'nin de cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay

Botan Köprüsü mevkisinde, dün akşam saatlerinde F.S. dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşmüş, durumu fark eden Ö.S, oğlunu kurtarmak için atladığı suda akıntıya kapılmıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmasında bulunup sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, baba Ö.S'nin bulunması için yürütülen aramalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve Oğul Botan Çayı'nda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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