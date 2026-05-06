Babacan: Asgari Ücret Çay ve Simide Yetmiyor

06.05.2026 00:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin çay ve simide bile yetmediğini belirterek, "Çay simit hesabıyla geldiler, çay simit hesabıyla gidecekler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye'de ağır bir ekonomik kriz yaşandığını belirterek, "Bu kötü yönetim ve iş bilmez kadro ülkeyi gerçekten perişan etti. Biliyorsunuz; Sayın Erdoğan'ın iktidara gelmeden önce yaptığı bir çay simit hesabı vardı. Derdi ki, '5 kişilik bir aile 3 öğün sadece çay simit yese, bunun toplam bir aylık masrafı asgari ücretin üzerinde.' O günkü yaptığı hesapla çay simit 900, asgari ücret bin 200 liraydı. Ne oldu? Avrupa Birliği (AB) süreciyle, hukuk ve adalette elde ettiğimiz ilerlemeler ve düzgün bir ekonomik bir programla ancak belki de en önemlisi dürüst ve ehil kadrolarla, istişareyle o günlerde ülke ekonomisini toparladık. Uzunca yıllar boyunca hiç kimse çay simit hesabı yapmadı, ihtiyaç da görmedi. Geçen hafta bir grup emekli hanımefendi ile karşılaştık. Dediler ki, 'Şurada çay simit yedik 70 lira tuttu. Dün 35 lira bugünse 2 çay bir simit 70 lira.' Ben de dedim ki gelin sizinle bir çay simit hesabı yapalım. Bir kişinin bir öğünü 70 lira, 5 kişi 350 lira, 3 öğün bin 50 lira, çarp 30 ile aylık 31 bin 500 lira. Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 20 bin lira; Erdoğan'ın çay simit hesabı gelmiş bugün 31 bin 500 lira. Ben tam da Erdoğan'ın o günkü iktidara söylediklerini ona söylüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana tek yetkili ve tek sorumlu o, hiç suçu başkasında aramasın. Onun sözleriyle ona sesleniyorum; bu zalim yönetim, bu aziz millete bir çay ve simidi layık görmüyor. Asgari ücret, çay ve simide bile yetmiyor. Peki, kirayı, elektrik parasını, su parasını, doğal gaz parasını kim ödeyecek? Üst başı, giyim masrafını kim karşılayacak, çocukların okul masrafını kim ödeyecek? İşte ülkenin ekonomik durumu budur. O yolda karşılaştığımız emeklilerimize de ifade ettim; çay simit hesabıyla geldiler, çay simit hesabıyla gidecekler" dedi.

'ORTADA SANILANDAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR'

Ekonomi yönetiminin yanlış politikalar uyguladığını belirten Babacan, hukuk ve adalet politikaları güçlenmeden yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi. Babacan, "Sadece ekonomide değil, toplumsal yapımızı çürüten konular da var. Bunlardan birisi uyuşturucu ve madde bağımlılığı, birisi sanal bahis ve kumar meselesi, diğeriyse gündüz kuşağı programları ve diziler. Geçtiğimiz hafta bir uyuşturucu baronu daha İstanbul'da yakalandı. Bu şahsın Beylikdüzü'ndeki evinde 126 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Hintli bir uyuşturucu baronunun Türkiye'de ne işi var? Türkiye, bu iktidar döneminde dünyadaki uluslararası uyuşturucu şebekelerinin cirit attığı bir operasyon merkezi haline geldi, geliş-geçiş merkezi haline geldi. Ortada sanılandan çok daha büyük bir güvenlik zafiyeti var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

