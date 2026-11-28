Babacan, Bolu'da kayıp 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin sağ salim bulunmasını dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Bolu'da gezi dönüşünde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin sağ salim bulunmasını diledi. Babacan, arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllülere kolaylık dileyerek “Aklımız, dualarımız çocuklarımızla” dedi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da gezi dönüşünde kendilerinden haber alınamayan çocukların ve beraberlerindeki görevlilerin bir an önce sağ salim bulunmasını dileyerek, "Aklımız, dualarımız çocuklarımızla" dedi.
Babacan, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla gezi dönüşünde irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bolu'da gezi dönüşünde kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan çocuklarımızın ve beraberlerindeki görevlilerin bir an önce sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum.
Arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.
Aklımız, dualarımız çocuklarımızla."
Kaynak: ANKA
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