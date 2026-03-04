Babacan'dan çocuklara yönelik saldırıya tepki - Son Dakika
Babacan'dan çocuklara yönelik saldırıya tepki

04.03.2026 16:44
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İran'daki saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrali'in İran'daki bir okula yönelik saldırısına ilişkin, "Toplu mezarlara indirgenen çocukluklara alışmadık, alışamayız. İran'da, Gazze'de öldürülen çocukların birer sayıdan ibaret hale getirilmesine izin vermemek en temel insani sorumluluğumuz. Her birinin yasını ayrı ayrı tutmak, isimlerini anmak, hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcu. Minab'ta katledilen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine ve İran halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Babacan, sosyal medya hesabından İran'da drone ile çekilen mezar yerlerinin fotoğrafıyla birlikte şu açıklamayı paylaştı:

"Kız çocukları için bir toplu mezar fotoğrafı... Dünden beri, gördüğüm ilk andan beri aklımdan çıkmıyor. Minab'daki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu… Henüz 7–12 yaş aralığında, hayatlarının ilk dönemlerindeki kız çocukları. O sabah da her zamanki gibi okula geldiler. Çantalarını omuzlarına astılar; bahçede fısıldaştılar, gülümsediler, belki yarım kalan bir oyunu tamamlamayı düşündüler. Sonra ders zili çaldı, sıralarına oturdular. Şimdi bu fotoğrafta gördüğümüz mezarlar, o sıralarda oturan çocuklara ait. Zehra'ya… Fatma'ya… Nadya'ya… Hena'ya… Her biri anne-baba kuzusu. Her biri bir annenin duası, bir babanın umudu, bir kardeşin neşesi... Hayat dolu kız çocuklarımızın istatistik satırlarına sığdırılmasına razı olamayız. Toplu mezarlara indirgenen çocukluklara alışmadık, alışamayız.

İran'da, Gazze'de öldürülen çocukların birer sayıdan ibaret hale getirilmesine izin vermemek en temel insani sorumluluğumuz. Her birinin yasını ayrı ayrı tutmak, isimlerini anmak, hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcu. Minab'ta katledilen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine ve İran halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Unutmamak, unutturmamak ve her bir evladımız için adalet talep etmek zorundayız. Çünkü insanlık onuru bunu gerektirir, çünkü insan olmak bunu gerektirir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, İran, Son Dakika

