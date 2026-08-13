Babacan'dan Enflasyon Eleştirisi: 'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28' - Son Dakika
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Babacan'dan Enflasyon Eleştirisi: 'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28'

Babacan\'dan Enflasyon Eleştirisi: \'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28\'
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e revize etmesini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in geçmişteki 'tek haneli enflasyon' hedeflerini hatırlattı. Babacan, '2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e revize etmesine ilişkin, "2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28" dedi.

Babacan, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 28'e revize etmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında "Nasıl enflasyonu daha önce tek haneye düşürdüysek yine aynı başarıyı tekrarlayacağız" ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 yılında, "Hedefimiz 26 yılında enflasyonu tek haneye düşürmek" sözününün yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, şu açıklamada bulundu:

"2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10'dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28"

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Deva Partisi, Ali Babacan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Enflasyon Eleştirisi: 'Hayal Tek Haneli, Gerçek Yüzde 28' - Son Dakika

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