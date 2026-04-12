Babacan'dan Genç Çiftçiye Destek

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi alnından öperek, "Maşallah ne güzel çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı genç çiftçi ile sohbet etti. Babacan, üniversite mezunu gencin 24 yaşında olduğunu öğrenince, "Gel seni alnından bir öpeyim. 24 yaşında bir çiftçi bak, alnından öpmek lazım" diyerek genci alnından öptü. Genç çiftçiye ne ektiğini soran Ali Babacan, "Maşallah ne güzel çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

Tarım Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin şikayetleri ile karşılaşan Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu. Faize verilen paranın çiftçiye verilenin 16 katı olduğunu söyleyen Ali Babacan, vergi, sigorta, banka borçlarının bir yıl ödemesiz üç yıla yaygın yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının da devlet tarafından karşılanmasını istedi.