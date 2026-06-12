Babacan'dan Kayyum Tepkisi - Son Dakika
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Babacan'dan Kayyum Tepkisi

12.06.2026 15:58
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DEVA Partisi Başkanı Babacan, beyaz et üreticilerine kayyum atanmasını eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına ilişkin, "Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, 'örgütlü suç' iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir. Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Enflasyonu kendi eliyle azdıran, üretim maliyetlerini patlatan, rant devşirme aracına dönüştürdüğü ithalat politikalarıyla tarım ve hayvancılığa darbe vuran iktidar; kendi yarattığı krizin faturasını yine özel sektöre kesmeye devam ediyor. Ortada fahiş fiyat veya tekelci bir yapı iddiası varsa, bunun yasal denetim mercii Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'dur."

"KENDİ HATALARINI ÜRETİCİ VE VATANDAŞA ÖDETMEKTEN VAZGEÇİN"

Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, 'örgütlü suç' iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir. Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür. Buradan iktidara sesleniyoruz: Kendi hatalarınızın bedelini üreticiye ve vatandaşa ödetmekten derhal vazgeçin."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Politika, Ekonomi, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Kayyum Tepkisi - Son Dakika

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