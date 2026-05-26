Babacan'dan Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 18:07
Ali Babacan, bayramda dayanışmayı ve güçlü Türkiye inancını vurguladı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla parti teşkilatına gönderdiği mesajda, "Sizlerin gayreti, yarının güçlü Türkiye'sine duyduğumuz inancın en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Babacan, bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, dayanışmanın büyüdüğü, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

DEVA ailesi olarak, Türkiye'nin her köşesinde aynı inanca, aynı vicdana ve aynı umutlara omuz veren büyük bir kadro olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Farklı şehirlerde, farklı görevlerde olsak da bizi bir arada tutan ortak bir idealimiz var, daha adil, daha özgür, daha müreffeh bir Türkiye. Ancak bugün Türkiye, demokrasi, özgürlükler ve ekonomik şartlar açısından zor günlerden geçiyor. Milletimiz bir yandan hayat pahalılığıyla mücadele ederken, diğer yandan adaletin, hukukun ve özgürlüklerin güçlenmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor."

"ORTAK DEĞERLER VE AYNI HEDEFE YÜRÜME İRADEMİZ OLMALI"

İnsanlarımız, hukuki güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün tam hakim olduğu bir Türkiye istiyor. Herkesin kendini eşit ve güvende hissettiği bir ülke istiyor. Emeğinin karşılığını alabildiği, adil bir ekonomik düzen arıyor. Alın teriyle geçinebildiği, hayat pahalılığı altında ezilmediği bir yaşam istiyor İşte tam da bu yüzden bugün bize düşen görev; ayrıştıran değil birleştiren olmak, öfkeyi değil sağduyuyu büyütmek, milletimizin umudunu diri tutmaktır. İnsanlarımızın umudu azalmasın, gençlerimiz yarınlara güvenle bakabilsin diye hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Böyle zamanlarda umutsuzluğa karşı en büyük gücümüz birbirimize duyduğumuz güven, inandığımız ortak değerler ve aynı hedefe yürüme irademiz olmalı.

"GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE YOLLAR AŞILIR"

Tehditlerin, belirsizliklerin ve milletlerin geleceğini tehdit eden ağır sınamaların arttığı bir dönemde; memleketimizin huzurunu, birliğini ve istikbalini korumanın yolu kendi dayanışmamızı güçlendirmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki gönüller birleşince yollar aşılır, zorluklar azalır, umut büyür. Bu kutlu yolculukta emeğiyle, fedakarlığıyla, sabrıyla mücadele veren her bir teşkilat mensubumuza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti, yarının güçlü Türkiye'sine duyduğumuz inancın en büyük teminatıdır. Bayramın; evlerinize huzur, gönüllerinize ferahlık, ülkemize kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramlarda aynı umutla, aynı kararlılıkla ve aynı birlik ruhuyla buluşmak dileğiyle… Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 18:57:18.
