Babacan'dan PKK/KCK Tasfiyesi Yorumları - Son Dakika
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Babacan'dan PKK/KCK Tasfiyesi Yorumları

Babacan\'dan PKK/KCK Tasfiyesi Yorumları
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DEVA Partisi Başkanı Babacan, PKK/KCK fesih teklifini olumlu buldu ancak hukuki eşitlik eksikliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK/KCK'nın fesih ve tasfiye sürecine ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasını "önemli ve olumlu bir aşama" olarak değerlendirdi. Babacan, teklifin hukuk önünde eşitlik ilkesini yeterince gözetmediğini belirterek eksikliklerin komisyon görüşmelerinde giderilmesini istedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarıyla feshedilmesi, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesi sürecinin tamamlanmasını hedefleyen kanun teklifinin Meclis'e sunulmasını olumlu karşıladıklarını bildirdi. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun bir süreden sonra, PKK/KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla fesih ve tasfiyesi ile, kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi sürecinin tamamlanmasını hedefleyen kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasını önemli ve olumlu bir aşama olarak görmekteyiz. Kanun teklifinin, ortak imza ile yayınlanan TBMM Komisyon raporunun altıncı bölümüyle büyük ölçüde muvafık olması kıymetlidir. Bununla birlikte, böylesine hayati bir süreçte, nihai bir metni ortaya koymadan kapalı kapılar ardında imza toplama usulünü doğru bulmadığımızı da ifade etmek isteriz. Toplumsal meşruiyet ancak şeffaflık, istişare ve Meclis iradesine tam güven ve saygıyla sağlanabilir.

Kanun teklifinin hukuk önünde eşitlik ilkesini gözetmemesini ve kişiler arasında farklı muamele yapılmasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Benzer hukuki koşullara sahip diğer tutuklu, hükümlü ve sanıkların tamamen kapsam dışında bırakılması adalet duygusunu zayıflatmaktadır. Bu eksikliklerin Komisyon çalışmalarında giderilmesini ümit ediyoruz. Teklifin yasalaşması ve başarılı bir şekilde uygulanarak terörün ülke gündeminden tamamen çıkartılması en önemli dileğimizdir.

Türkiye'nin ihtiyacı; terörü bitirirken hukuku güçlendiren, toplumsal barışı sağlarken adalet duygusunu koruyan, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. Bunun içindir ki, Komisyon raporunun yedinci bölümünde yer alan ve orada ifade edilen hukuk adalet, demokrasi ve özgürlükler alanında atılması gereken adımların da behemehal atılması gerekliliğini bir kere daha iktidara hatırlatıyoruz. DEVA Partisi olarak hem terör ve şiddetin sona erdiği bir Türkiye'yi, hem de hukuk devleti ve eşitlik ilkelerinden taviz verilmeyen bir çözüm anlayışını savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Güncel, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan PKK/KCK Tasfiyesi Yorumları - Son Dakika

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