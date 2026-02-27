Babacan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Adına ne derseniz deyin, çok önemli değil de önemli olan İsrail'in oyun bozuculuğunu engelleyecek ne varsa yapmak ve bu coğrafyada, ne yapılacaksa biz kendi aramızda konuşup bitirelim. Başkalarının tesiri altına girmeyelim. Yani işin özü biraz bu. Bu işler normalleştikçe terörden hüküm giymiş mahkumlar nasıl bir görüşme trafiğindeyse benzer bir görüşme trafiğinin Öcalan için de sağlanmasıyla ilgili talepler var. Çünkü Öcalan eğer etkili olamazsa örgüt üzerinde, İsrail etkili oluyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, TV5'te katıldığı "Liderler Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK terör örgütünün üzerinde İsrail ve ABD etkisi olduğunu kaydeden Babacan, "Burada önemli olan devlet birimlerinin Öcalan'la da irtibat halinde, Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak bir şekilde Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini korumak, inşa etmek, güçlendirmek. Yani meselenin özü budur. Çünkü Öcalan eğer etkili olamazsa örgüt üzerinde, İsrail etkili oluyor" dedi.

"Eğer örgüt tamamen varlığına son verir silahların tamamını bırakırsa bu ilk olacak. Dolayısıyla komisyonun hazırladığı rapor ve daha sonra yapılacak yasal düzenlemelerde örgüte özel düzenleme olacak" ifadelerini kullanan Babacan, şöyle konuştu:"

"Asıl odak konusu tamamen PKK. Sürece özel müstakil ve geçici yasa. Müstakil dediği PKK'ya özel, geçici dediği örgüt çözülene kadar, örgüt elemanları için çıkış yolu gösterilecek. Yasal düzenlemede bu var. Hükümlü, yaşlı, hastalar var. Adalet Komisyonu'nda ince ince çalışılacak. Bu işi buraya kadar getiren kurumlar bunun detaylarını da konuşmuşlardır, örgüt ile de bir şekilde paylaşım yapılmıştır. Uzun zamandır Öcalan'la bu konuda devlet birimlerinin, bir çalışması var. Zaten Sayın Bahçeli bu çalışmanın detaylarını bildiği için ve bu konuya gerçekten inandığı için destek verdi. ve bir bakıma siyasi alanda bu işin hala öncülüğünü yapıyor. Amaç eninde sonunda bu şiddeti bitirmek, terörü bitirmektir. PKK'nın varlığına son vermek, feshetmek, silah bırakmasını sağlamak. Bunu mutlaka önümüzde tutmamız gerekiyor ve bu amaca ulaşmak için örgüte fesih ve silah bırakma çağrısı yapan Öcalan'ın, bu çağrısının örgüt üzerindeki etkisinin maksimize edilmesi. Adına ne derseniz deyin, çok önemli değil de önemli olan İsrail'in oyun bozuculuğunu engelleyecek ne varsa yapmak ve bu coğrafyada, ne yapılacaksa biz kendi aramızda konuşup bitirelim. Başkalarının tesiri altına girmeyelim. Yani işin özü biraz bu. Bu işler normalleştikçe terörden hüküm giymiş mahkumlar nasıl bir görüşme trafiğindeyse benzer bir görüşme trafiğinin Öcalan için de sağlanmasıyla ilgili talepler var."

"Ekonomimizi mahvettiler, milletimizi perişan ettiler"

Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından ekonominin kötüleştiğini savunan Babacan, "Ekonomimizi mahvettiler, milletimizi perişan ettiler" ifadelerini kullandı. Emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirten Babacan, ilk uygulandığı dönemde ikramiye ile kurban alınabildiğini, bugün ise küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 18 bin TL'den başladığını söyledi. Babacan, "Bayram ikramiyesinde ölçümüz kurban parasıydı. Bize göre bayram ikramiyesinin en az bir emekli maaşı kadar olması lazım. Bir kurban parasını alabilmesi lazım. İşin ruhu buydu" dedi.