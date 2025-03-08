Babacan Kadınların Sorunlarını Dinledi

(ANKARA) - Tekstil atölyesinde çalışan kadınlar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Babacan, "Toplumda fırsat eşitliği içerisinde, eşit imkanlarla, kız çocukların eğitiminden başlayarak, fırsat eşitliği verilerek sosyal hayatın ve çalışma ortamının buna göre oluşması gerçekten son derece önemli" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ankara'da bir tekstil atölyesinde çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını dinleyen Babacan, şöyle konuştu:

"Bugün Dünya Çalışan Kadınlar Günü vesilesiyle beraberiz. Dünyada her yıl 8 Mart Günü, çalışan kadınlarla ilgili sorunların işlenmesi, bu sorunların dillendirilmesi ve çözüme de vesile olmasıyla ilgili her ülkede bugün değerlendiriliyor. Bu vesileyle farklı istişareler yapılıyor, konferanslar düzenleniyor, kongreler düzenleniyor dünyada pek çok ülkede… Kadınlar ailelerimizin direği, toplumumuzun direği. Türkiye eğer yükselecekse kadınların omuzlarında yükselecek. Toplumda fırsat eşitliği içerisinde, eşit imkanlarla, kız çocukların eğitiminden başlayarak, fırsat eşitliği verilerek sosyal hayatın ve çalışma ortamının buna göre oluşması gerçekten son derece önemli."

Bir kadının anlattığı sanal bahis borcu yüzünden intihar eden uzman çavuşun hikayesini dinleyen Babacan, "İşte bu da çok yaygın. Çocuklar borçlanıyor, borçlanıyor. Ailesine karşı utanıyor, çevresine karşı utanıyor ve canına kıyıyor. Biliyorsunuz haber de yapılmıyor maalesef. Yani bu intihar olaylarının haberleştirilmesiyle ilgili de ciddi bir engelleme var. Bu yüzden olduğunu biliyoruz, bizzat şahit olduk çünkü o bahisler yüzünden" diye konuştu.

"Türkiye dünyada uyuşturucu ticaretinin önemli merkezi maalesef"

Yalnızca ekonomik olarak endişelenmediklerini, çocukları için güvenlik kaygısı da taşıdıklarını belirten kadınlar, Babcana'dan uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin taleplerde bulundu. Babacan, bu talepler üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyada uyuşturucu ticaretinin önemli merkezi maalesef. Haberlerde görüyorsunuzdur. Güney Amerika'da bilmem bir uçak yakalanıyor. ya Türkiye'den geliyor ya Türkiye'ye gidiyor. Uçak dolusu esrar ya da artık neyse uyuşturucu… Bakıyorsunuz Karayip denizlerinde bir tekneye el konuyor. İçinden uyuşturucu çıkıyor. ya Türkiye'ye gidiyor ya Türkiye'den geliyor. Bu uyuşturucu ticaretiyle mücadele maalesef gereği gibi yapılmıyor ülkemizde. Bu kadar uyuşturucu geçişini trafiğinin merkezi olan bir ülkede de ister istemez bu ülke içerisindeki tüketim de çoğalıyor. Yani hazır geliyor gidiyor ürün. 85 milyonluk ülke bunun satanlar, bunun tüccarları maalesef. Burada da satalım bari, buraya da dağıtalım bari. Gerçekten gençlerimiz için şu anda çok büyük bir tehlike.

"Ailelerin o kurumlardan haberi yok, kurumların da ailelerden haberi yok"

Nasıl çalışıyor sistem? Mesela diyelim ki bir mahalleye bir aile taşındı. MERNİS'te bu görünüyor ya, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde. O mahalleye yeni bir ailenin taşıdığı anda devlet görüyor aslında onu. Elektrik faturasından, su faturasından şuradan buradan sisteme kayıt ediliyor. Şimdi sisteme kayıt edildiği anda oraya o bölgenin sorumlusu olan aile sosyal destek uzmanının mutlaka o kapıyı bir çalması lazım. Çünkü şu anda devletin aslında 40'ın üzerinde kurumu var sosyal destek hizmeti veren. Fakat bu kurumlarla o aileler buluşmuyor, birbirlerini bilmiyorlar yani. Ailelerin o kurumlardan haberi yok, kurumların da ailelerden haberi yok."