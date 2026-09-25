Babacan, Sakarya Kocaali'de fındıkçılarla buluştu, tarım politikasına fiyasko dedi - Son Dakika
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Babacan, Sakarya Kocaali'de fındıkçılarla buluştu, tarım politikasına fiyasko dedi

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Babacan, Sakarya Kocaali\'de fındıkçılarla buluştu, tarım politikasına fiyasko dedi
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Ali Babacan, Sakarya Kocaali'de fındık üreticileriyle buluştu. Babacan, ilan edilen fındık alım fiyatlarının hiçbir işe yaramadığını ve tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığını belirterek iktidarın bir tarım politikası olmadığını, sonucun tam bir fiyasko olduğunu söyledi.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "İlan edilen fındık alım fiyatlarının hiçbir işe yaramadığına, tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığına yerinde şahit olduk. İktidarın bir tarım politikası yok, sonuç tam bir fiyasko" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde üreticilerle yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dinlediklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticilerinin feryadı tüm Türkiye'den duyuluyor artık.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeydik. Bahçede, sokakta, fabrikada üreticilerimizle bir araya geldik, yaşadıkları büyük sıkıntıları kendilerinden dinledik.

İlan edilen fındık alım fiyatlarının hiçbir işe yaramadığına, tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığına yerinde şahit olduk.

İktidarın bir tarım politikası yok, sonuç tam bir fiyasko.

Biz, üreticimizin emeğine, alın terine sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA
Ali BabacanPolitikaSakaryaKocaaliEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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