Babadağ\'da 8 Bin Uçuş Gerçekleşti

Kurban Bayramı'nda Fethiye Babadağ'da 8.436 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı. Yoğun ilgi görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan, Kurban Bayramı tatili süresince 8 bin 436 uçuş gerçekleştirildi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan 1900 rakımlı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle tatilin yalnızca 7 gününde uçuş yapılabilmesine rağmen, merkezde yamaç paraşütü etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi.

Gerçekleştirilen uçuşların 6 bin 924'ünü pilot eşliğinde yapılan ikili (tandem), 1512'sini ise tekli (single) uçuşlar oluşturdu.

Babadağ'dan havalanarak Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden izleyenlerin başında Türkler yer aldı. Tatil süresince 5 bin 218 vatandaş, yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

Yabancı turistler arasında ise 838 Çinli, 767 Rus ve 581 İngiliz ilk sıralarda yer alırken, farklı ülkelerden gelen 1032 turist de gökyüzüyle buluştu.

Kaynak: AA

