Babadağ\'da 8 Bin Uçuş Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan, Kurban Bayramı tatili süresince 8 bin 436 uçuş gerçekleştirildi.
Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan 1900 rakımlı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Hava muhalefeti nedeniyle tatilin yalnızca 7 gününde uçuş yapılabilmesine rağmen, merkezde yamaç paraşütü etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi.
Gerçekleştirilen uçuşların 6 bin 924'ünü pilot eşliğinde yapılan ikili (tandem), 1512'sini ise tekli (single) uçuşlar oluşturdu.
Babadağ'dan havalanarak Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden izleyenlerin başında Türkler yer aldı. Tatil süresince 5 bin 218 vatandaş, yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.
Yabancı turistler arasında ise 838 Çinli, 767 Rus ve 581 İngiliz ilk sıralarda yer alırken, farklı ülkelerden gelen 1032 turist de gökyüzüyle buluştu.
