Babaeski Adliyesine sevk edilen 11 dolandırıcılık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Babaeski Adliyesine sevk edilen 11 dolandırıcılık şüphelisinden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Babaeski Adliyesine sevk edilen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Babaeski Adliyesine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince 3 şüpheli tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin mağdurlardan yaklaşık 4 milyon lira ile 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası temin ettikleri belirlenmişti.
Kaynak: AA
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