Babaeski\'de Yol Yapım Çalışmaları Başladı

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Babaeski ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha güzel bir Babaeski için çalıştıklarını aktaran Yayla, en kısa sürede alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Sarımsaklı ve Durak mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Sarımsaklı Mahallesi'nde 09.00-13.00, Durak Mahallesi'nde 15.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.