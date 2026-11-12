Babaeski İlçe Tarım Müdürlüğü personeli çiftçilere bilgilendirme yaptı

Babaeski İlçe Tarım Müdürlüğü personeli çiftçilere bilgilendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski'de ilçe tarım müdürlüğü teknik personeli, üreticilerle tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Açıklamada, tarımın her aşamasında üreticilerin yanında olunacağı ve bilgi ile tecrübe paylaşımına devam edileceği belirtildi.
KIRKLARELİ (AA) – Babaeski ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki üreticilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, tarımın her aşamasında üreticilerin yanında olunmaya ve bilgi ile tecrübe paylaşımına devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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