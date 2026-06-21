Babalar Günü Mesajı: Kavuşturma Vurgusu

(İSTANBUL) - Aile Dayanışma Ağı, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına kavuşacak" denildi.

19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaybedilen zamanların yerini kavuşmalar alacak. Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına kavuşacak. Babalar Günü kutlu olsun" ifadesine yer verildi.