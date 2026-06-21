Babalar Günü'nde Hastalara Ziyaret - Son Dakika
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Babalar Günü'nde Hastalara Ziyaret

Babalar Günü\'nde Hastalara Ziyaret
21.06.2026 16:45
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Kozluk'ta İlçe Sağlık Müdürü, hastaları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla hastalar ziyaret edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, Kozluk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Güneş, hastaların Babalar Günü'nü kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, özel günlerde hastaları yalnız bırakmamak ve moral desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Babalar Günü'nde Hastalara Ziyaret - Son Dakika

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