Babalar Günü\'nde Hastalara Ziyaret

Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla hastalar ziyaret edildi.
İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, Kozluk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Güneş, hastaların Babalar Günü'nü kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, özel günlerde hastaları yalnız bırakmamak ve moral desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
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