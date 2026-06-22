Babası Kızını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Babası Kızını Bıçaklayarak Öldürdü

Babası Kızını Bıçaklayarak Öldürdü
22.06.2026 13:05
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesine dönen Birsen Yıldırım, babası tarafından öldürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım'ı (23) bıçaklayarak öldüren babası Ü.Y. (56), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alaşehir, 3. Sayfa, Güncel, Şiddet, Manisa, Yaşam, Suç, Son Dakika

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