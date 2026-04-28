Babası tarafından kaçırılıp 7 yıl harabe evde tutulan Nazar, annesine teslim edilecek

28.04.2026 15:12
Bursa'da babası Umut K. tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulan Nazar S. (8), polis operasyonuyla kurtarıldı. DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Alman vatandaşı Rebecca S.'ye (30) velayeti verildi. Mahkeme, yurt dışı çıkış ve pasaport yasağını kaldırdı. Nazar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden teslim alınarak Almanya'ya gidecek.

Umut K., 2018'de Almanya'da birlikte yaşadığı Rebecca S.'den olan oğlu Nazar'ı, 1 yaşındayken Bursa'ya ziyarete geldiğinde kaçırdı. Rebecca şikayetçi oldu ancak Umut K. 2 yıl önce kalp kriziyle öldü. 30 günlük takip ve 300 saatlik kamera incelemesi sonucu Nazar, babaannesi Hanife S. tarafından alıkonulduğu harabe evde 10 Mart'ta bulundu. Hanife S. ve ev sahibi Recai M. tutuklandı.

Nazar, koruma altına alındıktan sonra annesiyle görüştü. İlk başta soğuk davranan Nazar, annesinin kendisini aradığını öğrenince 'anne' dedi. DNA testi yüzde 99.99 uyumlu çıktı. 28 Nisan'daki duruşmada velayet anneye verildi. Nazar, kız kardeşiyle tanıştı ve Almanya'ya gitmek için heyecanlı. Mahkeme kararının tebliğiyle annesine teslim edilecek.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:18:19. #7.12#
