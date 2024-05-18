Babasının felç kalması onu sanata yöneltti - Son Dakika
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Babasının felç kalması onu sanata yöneltti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Talat Doğan, babasının felç kalmasının ardından evinin bir odasını atölyeye çevirerek sanata yöneldi. Doğan, ahşap yakma, ahşap oyma, filografi ve bakır rölyef gibi çeşitli sanat çalışmaları yaparak öğrencilerini de sanata teşvik ediyor. Babasının felç kalmasıyla sosyal hayatı da değişen Doğan, atölyesini sanat yapmak isteyen herkese açık tutuyor.

18.05.2024 13:07
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Babasının felç kalması onu sanata yöneltti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Talat Doğan babasının felç kalmasının ardından evinin bir odasını atölyeye çevirerek sanata yöneldi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Talat Doğan babasının felç kalmasının ardından evinin bir odasını atölyeye çevirerek sanata yöneldi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 34 yıllık sınıf öğretmeni olan Talat Doğan, 2009 yılında babasının beyin kanaması geçirerek felç kalmasıyla birlikte hayatında büyük bir değişim yaşadı. Babasıyla birlikte yaşayan Doğan, babasının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için evden dışarı çıkma imkanı bulamadı. Bu süre zarfında kendine sosyal hayat oluşturmak isteyen Doğan, iç dünyasına yönelerek atölye kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Kurduğu atölyede ahşap yakma, ahşap oyma, filografi ve bakır rölyef gibi çeşitli sanat çalışmaları yapan Doğan, bu eserleri öğrencilerine de göstererek onları da sanata teşvik ediyor. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte küçük eserler üreten Doğan, bugüne kadar yaklaşık 1000 eser üretti. Ahşap yüzük ve kolye gibi aksesuarlar da yapan Doğan, eserlerini hediye olarak dağıtıyor.

Babasının felç kalması sosyal hayatını değiştirdi

Doğan, babasının felç kalmasının ardından sosyal hayatının oldukça değiştiğini söyleyerek, "2009 yılında babam bir beyin kanaması geçirip felç kalınca, babamla birlikte yaşadığımız için onun bütün hayati ihtiyaçlarını tek başıma karşılamaya başladım. Bundan dolayı da sosyal hayatımda büyük bir değişiklik oldu. Evden dışarıya çok çıkmaz oldum ve bu atölyeyi yaptım. Hep içimde var olan ukdeler vardı. Bu atölye sayesinde onları yapmaya çalıştım. Ahşap yakma, ahşap oyma, filografi, bakır rölyef ama daha çok ahşap ile ilgili çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarımı sınıf öğretmeni olduğum için okuttuğum öğrencilerime de örnek olsun diye kafalarında zihinlerde bir iz bıraksın diye onlara da gösterdim. Onlara da esin kaynağı olabilir diye küçük küçük örnekleri birlikte yaptık onlarla. Bu çalışmalarda üçüncü dördüncü sınıfa gelen öğrencilerle yapmaya çalışıyoruz" dedi

"İsteyen herkes gönül rahatlığıyla çalışabilir"

Atölyesini, sanat yapmak isteyenlere açık tutan Doğan, "Hayatımın büyük bir kısmını bu çalışmaya adadım. Kendi yaptığım bu dokuz metrekarelik alan içerisindeki çalışmaları sergiledim. Yaklaşık olarak dağıttıklarım hediye ettiklerimle birlikte şu ana kadar 1000'e yakın eser yapmış olduğumu tahmin ediyorum. Bunların yanında ahşaptan yüzük, kolye bunları da yaptım. Eşe dosta hediye ediyoruz. İçinde ukdesi olup da böyle bir ortamda çalışmak isterim diyen herkesi bekliyorum. Bir insanın elinden tutmuş olalım bir insanın hayatına dokunmuş olalım. İsteyen herkes gönül rahatlığıyla çalışabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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