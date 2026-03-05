Babis'in Dokunulmazlığı Reddedildi

Çekya'da Temsilciler Meclisi, Avrupa Birliği (AB) sübvansiyonlarıyla ilgili "dolandırıcılık" yaptığına dair hakkında dava açılan Başbakan Andrej Babis'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik önergeyi reddetti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Temsilciler Meclisinde, Başbakan Babis'in dokunulmazlığının kaldırılması önergesi oylamaya sunuldu.

Toplam 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 186 milletvekili oylama sırasında hazır bulundu.

Mecliste çoğunluğa sahip olan koalisyon hükümetinin mevcut 104 üyesi, Babis'in dokunulmazlığının kaldırılması aleyhinde oy kullandı. Muhalefetten 81 milletvekili önerge lehinde oy kullanırken bir kişi ise çekimser kaldı.

Oylama sonucu önerge reddedildi.

Öte yandan seçim kampanyası sürecinde hazırlattığı afişlerle nefret suçlaması yöneltilen Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın dokunulmazlığının kaldırılması önergesi de aynı oy oranlarıyla reddedildi.

Milyarder iş insanı Babis'in, siyasete girmeden önce bir girişimi vesilesiyle AB'den 2 milyon avroluk hibe alırken "dolandırıcılık" yaptığı iddia edilmiş ve hakkında dava açılmıştı.