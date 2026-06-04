Karaağaç köyünde yaşayan Rahmi Sezgin, evinin yan tarafındaki bacadan gelen kedi sesini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacada sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bacanın bir bölümü kontrollü şekilde kırılarak yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sahibi Rahmi Sezgin, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Son Dakika › Güncel › Bacaya Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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