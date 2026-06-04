Bacaya Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bacaya Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bacaya Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
04.06.2026 13:29
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Suluova'da itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir evin bacasına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç köyünde yaşayan Rahmi Sezgin, evinin yan tarafındaki bacadan gelen kedi sesini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacada sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bacanın bir bölümü kontrollü şekilde kırılarak yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sahibi Rahmi Sezgin, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

OTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

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