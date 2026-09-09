BAE açıklarında demirli gemi yana yattı, saldırı olup olmadığı inceleniyor - Son Dakika
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BAE açıklarında demirli gemi yana yattı, saldırı olup olmadığı inceleniyor

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE'nin Raşid Limanı açıklarında ticari bir geminin yana yattığını bildirdi. Geminin saldırı sonucu su almış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer olayın saldırı olup olmadığını araştırıyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Raşid Limanı açıklarında ticari bir geminin yana yatmış halde görüldüğünü ve geminin saldırı sonucu su almış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir tankerin kaptanının, BAE'nin Raşid Limanı'nın yaklaşık 24 deniz mili kuzeybatısında demirli bulunan bir geminin yana yatmış olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, geminin bu durumunun, saldırı sonucu kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın gemiye isabet etmesinin ardından geminin su almasıyla meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirildiği ancak yetkililerin saldırı olup olmadığını incelediği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE açıklarında demirli gemi yana yattı, saldırı olup olmadığı inceleniyor - Son Dakika

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