BAE Bakanı Merar, BM Genel Kurulunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi istedi - Son Dakika
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BAE Bakanı Merar, BM Genel Kurulunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi istedi

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BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Merar, BM Genel Kurulunda bölgede gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi için çağrı yaptı. Merar, tedarik arzının Hürmüz'den geçmesi gerektiğini ve BAE'nin şiddeti reddettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Merar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, bölgede gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi çağrısında bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merar, ülkesi adına yaptığı konuşmada, "Bölge dönüşümlere ve bölünmelere sahne oluyor, gerilim düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Merar, uluslararası hukuk çerçevesinde tedarik arzının Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin "şiddeti ve aşırıcılığı reddetiğini" vurguladı.

BAE'nin dış politikasına ilişkin konuşan Merar, "Yıkmak için değil inşa etmek, ayrıştırmak için değil birleştirmek adına bölgemizdeki ve dünyadaki ortaklarımıza elimizi uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

Merar, su, iklim ve gıda güvenliği zorluklarıyla mücadelede uluslararası ortak çabaların önemine işaret ederek, BAE'nin bu yıl Senegal ortaklığında BM Su Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Konuşmasında Sudan'daki krize de değinen Merar, "Sudan'daki savaşa son verilmesi ve çatışmanın iki tarafının da ülkenin geleceğinin belirlenmesinde yer almaması" gerektiğini savundu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkeleri ile bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş, daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriSavaş ve ÇatışmaHürmüz BoğazıDış PolitikaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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