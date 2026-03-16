BAE'de Füze Saldırısı: 1 Ölü
BAE'de Füze Saldırısı: 1 Ölü

16.03.2026 10:47
Abu Dabi'de sivil araca füze isabet etmesi sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'nin El-Bahiyye bölgesinde sivil bir araca füze isabet etti.

Olayda, Filistin uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BAE Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığını bildirmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

