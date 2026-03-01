BAE'de İHA Parçaları İsrailli Kadın ve Oğlunu Yaraladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden insansız hava aracı (İHA) parçaları nedeniyle İsrailli bir kadın ve oğlu yaralandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'de müdahale edilen İHA'nin parçaları, Etihad Kuleleri binalarından birine isabet etti.

İHA parçasının binaya isabet etmesi sonucu bir kadın ve çocuk yaralandı, maddi hasar meydana geldi.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de yaralananların İsrailli bir kadın ve oğlu olduğu belirtildi.

Abu Dabi'deki Etihad Kuleleri'nde aralarında İsrail Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun ofisi bulunuyor.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.