BAE'de İHA Saldırısı, Petrol Sahasında Yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Şah Petrol Sahası'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle Şah Petrol Sahası'nda yangın çıktığı, Abu Dabi Emirliği yetkililerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.
