BAE'de İran İHA'ları Fransız Üssü'ne Saldırdı - Son Dakika
BAE'de İran İHA'ları Fransız Üssü'ne Saldırdı

01.03.2026 17:43
İran'dan gönderilen İHA'lar, BAE'nin Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet etti. Yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya İran'dan gönderilen 2 İHA'nın isabet ettiği aktarıldı.

İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı.

BAE'nin saldırılara karşılık verme, topraklarını, halkını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli önlemleri alma hakkını muhafaza ettiği belirtildi.

İsmi "Barış Kampı" anlamına gelen Selam Deniz Üssü, BAE'deki Fransız Askeri Yerleşimi olarak biliniyor.

Üs, 2009'dan beri Fransız deniz hava istasyonu olarak kullanılıyor.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

