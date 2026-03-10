BAE: İran\'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın saldırıları sonucu çeşitli uyruklardan 122 kişi hafif ve orta derecelerde yaralandı.

İRAN SALDIRILARINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın saldırıları sonucu toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin bugün 9 balistik füze tespit ettiği, bunlardan 8'inin imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü bildirildi.

Tespit edilen insansız hava aracının (İHA) ise 35 olduğu, bunlardan 26'sının etkisiz hale getirildiği, 9'unun ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

"262 BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 262 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 241'inin imha edildiği, 19'unun denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği aktarıldı.

İran'a ait 1475 insansız hava aracının belirlendiği, 1385'inin düşürüldüğü, 90'ının ise ülke topraklarına düştüğü, ayrıca 8 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.