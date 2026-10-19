BAE'deki ABD Büyükelçiliği Orta Doğu'daki Amerikalıları uçuş iptallerine karşı uyardı - Son Dakika
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BAE'deki ABD Büyükelçiliği Orta Doğu'daki Amerikalıları uçuş iptallerine karşı uyardı

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ABD'nin BAE Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarını uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı uyardı. Duyuruda, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanlarına saldırılarının aksamalara yol açtığı belirtilerek alternatif plan yapılması istendi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçiliği, çatışmaların hızla yayılabileceği uyarısında bulunarak Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarına daha dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda, bölgedeki karmaşık güvenlik ortamına işaret edilerek olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi.

Açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sivil kayıplara ve seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi.

"Çatışmalar, mevcut bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli taşıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'ya seyahat edecek veya bölgeden ayrılacak Amerikan vatandaşlarına havalimanları ve hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini takip etmeleri ve önceden alternatif planlar hazırlamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen gruplar, ABD şirketleri ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere, yurt dışındaki diğer ABD çıkarlarını veya dünyanın herhangi bir yerinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerleri hedef alabilir." uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan gösterilerden ve kalabalık toplantılardan uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve ABD ile bağlantısı bilinen yerlerde dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BAE'deki ABD Büyükelçiliği Orta Doğu'daki Amerikalıları uçuş iptallerine karşı uyardı - Son Dakika
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