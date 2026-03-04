BAE'deki ABD Konsolosluğu İHA Saldırısına Uğradı - Son Dakika
BAE'deki ABD Konsolosluğu İHA Saldırısına Uğradı

04.03.2026 01:06
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE'deki konsolosluğun İHA ile saldırıya uğradığını duyurdu, personel güvende.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

Rubio, gündemdeki gelişmelere ilişkin başkent Washington'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Dubai'deki konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını belirten Rubio, "Bir dron konsolosluktaki otoparka düştü ve yakınındaki binada yangına neden oldu, ancak tüm personel güvende." dedi.

Rubio, bu olaydan önce ABD'nin diplomatik tesislerinden personelini çekmeye başladığını anımsatarak, ABD büyükelçilikleri ve diplomatik tesislerinin "terörist bir rejimin" doğrudan saldırısı altında olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak operasyonlar kapsamında, İran'ın füze ve fırlatma rampalarını hedef aldığını belirten Rubio, "Bu yeteneklerinin yanı sıra donanmalarının da sistematik bir şekilde imhasını gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Bunun bir bedeli olacak"

Rubio, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, "Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız." şeklinde konuştu.

"Fabrikalarını yok edeceğiz. Donanmalarını yok edeceğiz. Bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Kolay olmayacak. Bunun bir bedeli olacak." diyen Rubio, ancak bu olası bedelin İran'ın nükleer silaha sahip olmasından çok daha düşük olduğunu düşündüklerini söyledi."

Rubio, İran'ın "akıl hastası ve dindar fanatikler" tarafından yönetildiğini ve nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf ettiklerini öne sürerek, "Bu nükleer silahları, füzeleri ve insansız hava araçlarını geliştirmeyi planlıyorlar. Bundan dolayı dünya onlara dokunamayacaktı. Şu an hiç olmadığı kadar zayıflar. Şimdi onların peşine düşme zamanı." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD'ye saldırmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk vurma kararı aldığını öne süren Rubio, "Biz onlara saldırmadan önce onların bize saldırma riskini almak istemedi çünkü bu hem can kayıplarına yol açacak hem de operasyonlarımızın etkinliğini baltalayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

