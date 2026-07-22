BAE\'den Husilere Kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilerin (Ensarullah Hareketi) Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarını ve ülkeye deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik söylemleri ve deniz seyrüseferine engelleme getirme yönündeki tehditleri şiddetle kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle Yemen'e ilişkin 2216 sayılı karar ile Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi ve haklarına dair 2722 sayılı BMGK kararının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tarafından güvence altına alınmış evrensel bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik tüm tedbirlerini kararlılıkla desteklediği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.