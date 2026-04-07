BAE'den İran'a Güvenlik Uyarısı: Ateşkes Yeterli Değil, Geniş Mimari Gerekli

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey yetkilisi Anwar Gargash, Euronews'e yaptığı açıklamada, İran savaşında ateşkesin tek başına çözüm olmadığını belirtti. İhtiyaç duyulanın, silah sistemlerini, bölgesel davranışları ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı için istikrarlı bir güvenlik mekanizmasını içeren daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisi olduğunu vurguladı. Gargash, BAE'nin deniz gücü olarak tek başına hareket etmeye hazır olmadığını, ancak ABD öncülüğündeki veya uluslararası girişimlere katılarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Gargash, acil güvenlik kaygılarının ötesinde, mevcut çatışmaya dair çözümlerin yapısal riskleri ele alması gerektiğini söyledi. İran yönetimine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, İran devleti ile rejim arasında ayrım yaptı ve rejime güven olmadığını belirtti. BAE'nin İran'ın füze ve İHA saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu vurgulayan Gargash, gelecekteki çözümlerin nükleer program, füzeler ve İHA'lar gibi konuları da kapsaması gerektiğini ekledi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için kritik olduğunu vurgulayan Gargash, bu boğazın hiçbir ülke tarafından rehin alınamayacağını söyledi. BAE'nin dayanıklılığını ve stratejik konumunu öne çıkaran Gargash, ülkenin en kötü senaryo olan tam kapsamlı İran saldırısıyla başa çıktığını ve güçlü bir geri dönüş yapacağını ifade etti. BAE'nin yaklaşımı, acil güvenlik ittifaklarını güçlendirmek ve kalıcı bir bölgesel uzlaşı savunmak şeklinde iki yönlü bir stratejiye işaret ediyor.