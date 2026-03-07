BAE'den İran Tehditlerine Müdahale - Son Dakika
BAE'den İran Tehditlerine Müdahale

BAE\'den İran Tehditlerine Müdahale
07.03.2026 19:28
BAE, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze tehditlerine karşı devrede olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinden bu yana 7'nci kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den İran Tehditlerine Müdahale

19:38
SON DAKİKA: BAE'den İran Tehditlerine Müdahale - Son Dakika
