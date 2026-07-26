BAE'den İsrailli Yerleşimcilere Kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin köylere yönelik saldırılarını ve Tulkerim'de bir camiyi yakmasını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tulkerim kentinde bir camiyi yakması "Müslümanlara karşı kışkırtıcı, provokatif bir eylem ve radikal bir terör faaliyeti" olarak nitelendirildi.

İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail hükümetine bu tür uygulamaları kınama, sorumluları cezalandırma ve tüm sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu konuda gösterilecek her türlü ihmalin gizli bir onay anlamına geleceği, nefret, ırkçılık ve istikrarsızlık döngüsünü daha da derinleştireceği vurgulandı.

Uluslararası topluma da sorumluluk alma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail ihlallerinin durdurulması, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede durumun daha da tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu'da adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin, iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesinin önemine vurgu yapıldı.