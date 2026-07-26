BAE'den İsrailli Yerleşimcilere Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'den İsrailli Yerleşimcilere Kınama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İsrailli yerleşimcilerin cami yakmasını kınayarak, uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin köylere yönelik saldırılarını ve Tulkerim'de bir camiyi yakmasını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tulkerim kentinde bir camiyi yakması "Müslümanlara karşı kışkırtıcı, provokatif bir eylem ve radikal bir terör faaliyeti" olarak nitelendirildi.

İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail hükümetine bu tür uygulamaları kınama, sorumluları cezalandırma ve tüm sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu konuda gösterilecek her türlü ihmalin gizli bir onay anlamına geleceği, nefret, ırkçılık ve istikrarsızlık döngüsünü daha da derinleştireceği vurgulandı.

Uluslararası topluma da sorumluluk alma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail ihlallerinin durdurulması, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede durumun daha da tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu'da adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin, iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den İsrailli Yerleşimcilere Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
22:56
Sessiz sedasız anlaşıldı Galatasaray’da transfer bombası Musiala ile patladı
Sessiz sedasız anlaşıldı! Galatasaray'da transfer bombası Musiala ile patladı
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
21:29
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 23:41:35. #7.13#
SON DAKİKA: BAE'den İsrailli Yerleşimcilere Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.