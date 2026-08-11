BAE'den Kalıcı İstikrar Çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölgenin sonsuza kadar "ne savaş ne de barış" durumu içinde kalamayacağını belirterek, kalıcı ve sürdürülebilir istikrara geçiş çağrısında bulundu.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki siyasi duruma ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki mevcut belirsizliğe işaret eden Gargaş, "Bölge, sonsuza kadar ne savaş ne de barış durumu içinde kalamaz. Bölgenin istikrarı ve halklarının geleceği, vizyon ve rotada netlik gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemin kırılgan kurallar üzerine inşa edilemeyeceğini belirten Gargaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yeni dönem; uluslararası hukuktan, barışçıl bir arada yaşama temellerinden, egemenliğe saygıdan ve barış mantığından kopuk düzenlemeler üzerine kurulamaz. Asıl hedef; açık ve ortak kuralların yön verdiği, sürdürülebilir bir istikrara geçiş yapmaktır."