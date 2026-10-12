BAE Dışişleri, Riyad havalimanı saldırısını Suudi egemenliğinin ihlali olarak kınadı - Son Dakika
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BAE Dışişleri, Riyad havalimanı saldırısını Suudi egemenliğinin ihlali olarak kınadı

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BAE Dışişleri, Riyad havalimanı saldırısını Suudi egemenliğinin ihlali olarak kınadı
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BAE Dışişleri, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na cumartesi düzenlediği saldırı sonrası Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu yineledi. Bakanlık saldırıyı kınayıp Suudi önlemlerini desteklediğini belirtti; saldırıda 12 kişi öldü, yüzlerce sivil yaralandı.

ABU DABİ, 12 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıların ardından Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduklarını yineledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla aldığı tüm önlemleri desteklediklerini belirtti.

Saldırıyı güçlü şekilde kınayan bakanlık, saldırıları Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali ve ülkenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit diye nitelendirdi.

BAE, saldırıda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Cumartesi günkü saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce sivil yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
Birleşik Arap EmirlikleriSuudi ArabistanCumartesiGüvenlikPolitikaGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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