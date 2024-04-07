BAE, Gazze'ye 26. kez havadan yardım indirdi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 26. kez havadan yardım indirdiği bildirildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada yardım indirme operasyonunun BAE Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet C17 ile Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet C296 tipi uçaklarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu operasyonun 26. kez gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kez 82 tonluk gıda ve insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki boş araziye indirildiği kaydedildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in talimatıyla "Hayır Kuşları" adıyla 29 Şubat'ta başlatılan operasyonlarda, bugüne dek Gazze Şeridi'ne ulaştırılan havadan insani yardım miktarının 1483 tona ulaştığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.