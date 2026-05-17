BAE, İHA Saldırısına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, İHA Saldırısına Müdahale Etti

17.05.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, batı sınırından giren 3 İHA'ya müdahale etti, 2'si etkisiz hale getirildi, 1'i jeneratöre isabet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların kaynağını belirlemek amacıyla incelemelerin sürdüğü, sonuçlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Her türlü tehditle mücadele etme ve devletin güvenliğini sarsmayı amaçlayan girişimlere karşı koyma konusunda tam bir teyakkuz ve hazırlık içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması ile ulusal çıkarların güvence altına alınacağı vurgulandı.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

Abu Dabi Basın Ofisi'nden konuya ilişkin kamuoyuna verilen bilgide, İHA saldırısı sonucu santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İHA Saldırısına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:36:26. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, İHA Saldırısına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.