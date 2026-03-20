BAE, İran'a Yanıt Verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.