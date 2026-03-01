BAE, İran'daki Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika
BAE, İran'daki Büyükelçiliğini Kapatıyor

BAE, İran\'daki Büyükelçiliğini Kapatıyor
01.03.2026 22:01
BAE, İran'daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı kaydedildi.

İran'ın BAE'de konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri de dahil olmak üzere sivil alanları da kapsayan saldırılar düzenlediği, bu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye atarak "sorumsuzca bir tırmanışa yol açtığı" aktarıldı.

İran saldırılarının BAE'nin ulusal egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na yönelik de ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

BAE'nin İran'daki diplomatlarını geri çekmesi kararının "devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşunu" yansıttığı belirtildi.

Saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın gerginliğin azaltılması şansını baltaladığı ve bölgeyi son derece tehlikeli bir yola sürüklediğine dikkati çekildi.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiğinin altı çizildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran'daki Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika

